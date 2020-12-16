Димопулос ответила Саниной на обвинения в лицемерии на "Танцях": "В шоу-бизнесе нет места человечности"

Санта чувствует себя чужой в украинском шоу-бизнесе

Скандал, связанный с финалом шоу "Танці з зірками" продолжается. Недавно Юлия Санина, которая заняла второе место в проекте, назвала поступок победительницы шоу Санты Димопулос "неправильным и унизительным". Напомним, Санта отдала свой кубок Юлии, заявив, что Санина достойна победы за свои труды на шоу.

В Instagram подписчики Санты поинтересовались у нее, что экс-солистка "ВИА Гры" думает насчет слов Юлии о ее "лицемерии". Димпоулос ответила, что в шоу-бизнесе нет места искренности, поэтому многие воспринимают добрые дела, как подвох.

Скриншот: Instagram Санты Димопулос

"Потому что каждый видит мир через свою призму. Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается, как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что не люблю сферу шоу-бизнеса и почему я там чужая. Я живу сердцем, и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды – не главное, кубок – не главное, победы – не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь – вот самое важное в этом мире, и в каждом из нас", – написала Санта.

Юлия Санина и Санта Димопулос Фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/santadimopulos

Ранее мы рассказывали, как в Сети отреагировали на финал "Танців з зірками".

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