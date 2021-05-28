Девушка Måneskin разозлилась, что известный журнал осветил ее отношения, а не болезнь – вульводинию

Юная модель и актриса пришла в ярость после того, как ее интервью известному журналу преподнесли по-другому. Она не хотела представлять себя, как девушку победителя "Евровидения-2021"

Maneskin и Джорджия Солери Фото: instagram.com/giorgiasoleri_/, instagram.com/maneskinofficial

25-летняя девушка фронтмена Måneskin, который после скандала сдал тест на наркотики, Джорджия Солери разозлилась после того, как дала интервью журналу на тему своей болезни – вульводинии. Дело в том, что модель попросила не указывать никаких титулов, связанных с ее отношениями и просто осветить проблему женской патологии. В итоге журнал представил ее как "подружку солиста Måneskin".

Как сообщает Yahoo! News в Италии, Джорджия Солери высказалась в соцсети, когда увидела на обложке еженедельника F такой заголовок: "Я, девушка Дамиано из Måneskin, и это боль, о которой никто не говорит".

"Написано так, как будто это сказала я от себя", – заявила Джорджия Солери.

По словам модели, журналисты связались с ней, чтобы взять интервью на тему болезни, от которой страдают многие женщины. О своей патологии девушка сама призналась в социальных сетях прошлой зимой и продолжает активно освещать эту тему. Поэтому перед интервью модель попросила, чтобы ей не задавали вопросы о ее личной жизни и ее отношениях с победителем "Евровидения-2021".

Девушка фронтмена Maneskin Джорджия Солери Фото: instagram.com/giorgiasoleri_/

Тогда девушка фронтмена Måneskin призналась, что годами страдала от этой проблемы, из-за которой ей приходилось трудно даже в повседневной жизни.

Джорджия Солери и Дамиано Давид держали свою историю любви в тайне пока артист публично не представил ее пару недель назад, чтобы опровергнуть различные слухи.

Ранее фронтмен Måneskin сказал, что песня Go_A – его самая любимая на "Евровидении-2021".

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