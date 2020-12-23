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"Девушка его мечты": инсайдер о возлюбленной Леонардо Ди Каприо

Сегодня, 09:55

Пара вместе уже три года

Поклонники 46-летнего Леонардо Ди Каприо следят не только за его новыми ролями в кино, но и за личной жизнью. Уже несколько лет актер встречается с 23-летней актрисой Камилой Морроне. Инсайдер рассказал, что голливудский красавчик нашел девушку своей мечты. Об этом сообщает ET.

Камилла и Леонардо любят друг друга и счастливы вместе.

"Они очень любят друг друга. Камила — девушка его мечты. Она молодая, милая, простая и прекрасно ладит с его семьей, как и он с ее. Они знают друг друга целую вечность, и это работает", – рассказал инсайдер изданию ET.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне вместе три года. Это самые длительные отношения актера за последние десять лет. Пара свои отношения не комментирует, но по заявлениям инсайдеров, звезда "Титаника" настроен серьезно и планирует создание семьи.

Ранее мы рассказывали, что из-за Ди Каприо переписывают сценарий фильма Мартина Скорсезе.

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