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Детское Евровидение-2020: Украина может голосовать за своего участника

Сегодня, 19:00

Александр Балабанов выступит под номером 11

29 ноября состоится "Детское Евровидение-2020", на котором зрители будут выбирать победителя онлайн. Украина может голосовать за своего участника!

Голосование за победителя начинается 27 ноября в 21:00 по киевскому времени. На официальном сайте "Детского Евровидения" можно посмотреть песни всех участников и отдать свой голос за трех исполнителей. Голосование закрывается в воскресенье, 29 ноября, перед прямой трансляцией конкурса и откроется еще раз на 15 мин после завершения всех выступлений.

Александр Балабанов
Александр Балабанов
Фото: corp.suspilne.media

Представитель Украины на "Детском Евровидении-2020" Александр Балабанов выступит под номером 11 с песней "Відкривай". Это стало известно после того, как в понедельник, 23 ноября, в Польше в онлайн-режиме стартовала церемония открытия "Детского Евровидения-2020", во время которой состоялось традиционное жеребьевки.

Голоса зрителей определяют 50% результата, вторую половину – решает жюри. Победит один из 12-ти участников, который наберет наибольшее количество баллов. Победителя конкурса объявят в воскресенье, 29 ноября.

В Украине конкурс будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Напомним, участник "Детского Евровидения" от Украины представил клип на свою песню "Відкривай".

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