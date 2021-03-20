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Детектив признался, что незаконно получил информацию о Меган Маркл: реакция герцогини

Сегодня, 09:40

Для таблоида The ​​Sun Дэниел Хэнкс раздобыл адрес и номер телефона Меган

Частный детектив Дэниел Хэнкс признался, что некоторое время работал на таблоид The ​​Sun, для которого незаконным путем раздобыл информацию о Меган Маркл, собравшейся идти в президенты США. Американец нашел номер ее социального страхования, домашний адрес и номер телефона, пишет BBC.

"Я глубоко сожалею о том, что сделал... Я готов вам рассказать все, что я знаю, и предоставить вам любую информацию. Я просто хочу, чтобы такого никогда больше не было", – сказал в своем заявлении Хэнкс.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Издатели The Sun, News Group Newspapers публично признались в найме Хэнкса, но также заявили, что ему "не поручали совершать какие-либо незаконные действия или нарушать какие-либо законы о конфиденциальности".

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"Герцог и герцогиня Сассекские считают, что сегодняшний день является важным моментом, чтобы медиаиндустрия и общество в целом задумались. Этот отчет о расследовании показывает, что хищнические практики прошлых дней все еще продолжаются, нанося необратимый ущерб семьям и отношениям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности настоящей журналистики, которые сейчас нужны больше, чем когда-либо прежде", – передал представитель пары.

Напомним, что ранее Меган Маркл подала в суд на некоторые таблоиды, обвинив их в раскрытии ее личной информации. Так, в июле 2021 года одно из разбирательств она проиграла.

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