Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноября, 15:40

17 ноября украинская актриса и ведущая празднует 54-летие

Во вторник, 17 ноября, свой день рождения празднует известная актриса и ведущая Руслана Писанка.Сегодня.Lifestyle подготовили ответы на ТОП-5 google-запросов о звезде украинского телевидения, театра и кино.

Руслана Писанка: ТОП-5 гугл-запросов

  • Руслана Писанка 2020

Итак, чем же сейчас занимается Руслана Писанка? Год назад знаменитость дебютировала как театральный режиссер. Однако актриса не перестала играть, и прямо сейчас готовит для зрителей новый спектакль "Джекпот для какаду". В ноябре зрители увидят Руслану Писанку на сцене с Владимиром Горянским в комедийном спектакле "Проделки ангелов".

Кроме того, Руслана Писанка ведет свою страницу в Facebook, и судя по ее публикациям, активно смотрит шоу "Танці з зірками", на паркет которого она когда-то выходила и сама.

Руслана Писанка в 2020 году
Руслана Писанка в 2020 году
Фото: facebook.com/ruslanapisanka

  • Руслана Писанка биография

Руслана Писанка, чья фамилия правильно звучит Писанко, родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Ее мама по профессии инженер-связист, а отец – известный советский кинооператор Игорь Писанко.

С самого детства будущая звезда любила пение, танцы, и часто представляла себя народной артисткой. В 1995 году Руслана окончила факультет Киевского государственного института культуры по специальности "режиссер телевидения". Сниматься в кино Писанка начала еще будучи студенткой. На счету у Русланы Писанки около 30 проектов, среди которых фильмы, мюзиклы и сериалы. Она также участвовала в телевезионных шоу, включая "Танці з зірками".

Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: instagram.com/pisankaruslana

  • Руслана Писанка дети

Детей у Русланы Писанки нет. Еще во время участия в шоу "Зважені та щасливі" знаменитость призналась, что, возможно, думать о детях уже поздно.

"Я была всегда в мире фантазий и мечтаний. И вот, ты выходишь замуж, и уже неизвестно, стоит ли задумывать о детях в таком возрасте. На сегодняшний день нужно еще ребенка успеть поднять. Ты пляшешь, скачешь, можешь заиграться. И становится и уже поздно думать о том, о чем нужно было думать 20 лет назад…", – говорит актриса.

  • Руслана Писанка инстаграм

Сегодняшнюю именинницу нельзя отнести к активным пользователям социальных сетей, однако аккаунт в Instagram звезда все же имеет. Писанка чаще всего анонсирует на странице мероприятия со своим участием, а также публикует фото с выступлений и семейные кадры.

Руслана Писанка
Руслана Писанка
Фото: instagram.com/pisankaruslana

  • Руслана Писанка муж

С 2012 года Руслана Писанка замужем за бизнесменом Игорем Исаковым. У пары нет общих детей, как мы писали выше, но Руслан воспитывает сына от предыдущего брака. Вместе Руслана и Игорь участвовали в проекте "Зважені та щасливі" в 2017 году.

Руслана Писанка c мужем
Руслана Писанка c мужем
Фото: instagram.com/pisankaruslana

  • Руслана Писанка сейчас

В настоящее время актриса по-прежнему посвящает свою жизнь театру, живет в счастливом браке с мужем. Руслана Писанка пока не возвращается в кино, поэтому в приоритете у нее – театральная сцена.

Напомним, что ранее Руслана Писанка раскрыла подробности знакомства с мужем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эмме Стоун - 32! Лучшие роли музы Вуди Аллена Оскароносной Тильде Суинтон - 60! Лучшие фильмы с самой неординарной актрисой современного кино "Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"
театр актриса Руслана Писанка
Реклама

Новости партнеров

Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Притула в центре громкого скандала
Притула в центре громкого скандала

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять