"Делимся мечтами и стебемся": MOZGI посвятили новый альбом Киеву
Это уже пятый альбом группы
Украинская группа MOZGI выпустила альбом под названием Kyivstyle. Как уже известно, из-за неоднозначной реакции в Сети совместного трека с Ольгой Бузовой в новом альбоме нет.
Пятый студийный альбом группа решила посвятить Киеву. Он состоит из восьми треков, включая всем знакомые хиты Chica Bamboni и "Покажу тебе Magic"
"Своими треками мы переносим всех в атмосферу любимого города, делимся мечтами, стебемся, влюбляемся и взлетаем над всеми проблемами этого неидеального мира.", – сказано на официальной страничке в Instagram.
В программе Зе Интервьюер Потап признался, что очень любит столицу.
"Обожаю Киев. Это мое сердце и душа", – сказал рэпер.
Напомним, недавно Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе.
Ранее MONATIK рассказал, что в начале карьеры Потап отказался с ним сотрудничать.
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