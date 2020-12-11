"Делимся мечтами и стебемся": MOZGI посвятили новый альбом Киеву

Это уже пятый альбом группы

Украинская группа MOZGI выпустила альбом под названием Kyivstyle. Как уже известно, из-за неоднозначной реакции в Сети совместного трека с Ольгой Бузовой в новом альбоме нет.

Пятый студийный альбом группа решила посвятить Киеву. Он состоит из восьми треков, включая всем знакомые хиты Chica Bamboni и "Покажу тебе Magic"

"Своими треками мы переносим всех в атмосферу любимого города, делимся мечтами, стебемся, влюбляемся и взлетаем над всеми проблемами этого неидеального мира.", – сказано на официальной страничке в Instagram.

В программе Зе Интервьюер Потап признался, что очень любит столицу.

"Обожаю Киев. Это мое сердце и душа", – сказал рэпер.

Напомним, недавно Потап извинился за фрагмент с танцами Дорофеевой на Майдане в ее клипе.

Ранее MONATIK рассказал, что в начале карьеры Потап отказался с ним сотрудничать.

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