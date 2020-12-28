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"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

Сегодня, 19:15

Певица рассказала о подарке для мужа

Подготовка к Новому году продолжается и многие все еще думают о подарках для своих близких. Настя Каменских, которая стала звездным детективом шоу "Маска", не стала исключением. На своем YouTube-канале певица опубликовала видео, где рассказала о том, что планирует подарить Потапу.

Настя вместе со своей лучшей подругой Аней Андрейчук решили поболтать о подарках на Новый год. Певица призналась, что обожает получать подарки.

"Я кайфую от любых подарков, от самого состояния. Когда ты берешь в руки коробку, разворачиваешь подарок – это так круто!", – рассказала Каменских.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Также певица рассказала, что собирается подарить Потапу.

"У меня была идея подарка для Леши. Давно мечтала об этом. Хотела подарить классную электронную зубную щетку. У нас, например, этого нет", – поделилась Настя.

Ранее мы рассказывали, какие подарки делают украинские звезды своим половинкам.

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