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Дарья Квиткова показала огромный живот на шестом месяце беременности (фото)

Сегодня, 15:18

Никита Добрынин решил устроить сюрприз своей супруге, которая на 26 неделе беременности

Герой девятого сезона "Холостяка" Никита Добрынин, которого в российском "Холостяке" заменили другим ведущим, сегодняшним утром устроил спонтанный сюрприз своей беременной супруге.

В своем Instagram-аккаунте Никита опубликовал совместное селфи в зеркале с Дарьей Квитковой, которая в черном топе показала свой большой животик. Блогерша уже на 26-й неделе беременности и через пару месяцев станет мамой. В посте Никита рассказал, какой же сюрприз подготовил для своей любимой.

"Заранее обсудил всё с нашим доктором в роддоме, получил нужную справку для поездки(всем беременным на определенном строке нужна такая). У нас сегодня уже 26 неделя и очень хочется, чтоб малышка отдохнула в этот период. Выбрал отель, направление и до последнего Даше ничего не говорил", – написал Никита Добрынин.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Никита Добрынин и Дарья Квиткова
Фото: facebook.com/nikitadobrynin

В итоге все получилось и пара отправилась в Дубай наслаждаться теплом и солнцем. Дарья Квиткова со своей стороны поделилась впечатлениями от неожиданного подарка супруга.

"Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт. Наше трио отправляется в тепло. Люблю нашу семью за спонтанность", – написала Даша.

Блогерша написала, что никогда не была в Дубае. Также она добавила, что чувствует себя хорошо за исключением ринита и болей в спине, к которым она уже привыкла.

Ранее Дарья Квиткова рассекретила, какой подарок ей сделал Добрынин за будущего первенца.

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