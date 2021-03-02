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Весна наступила: Дантес облачился в женский бюстгальтер и блеснул торсом (видео)

Сегодня, 15:45

Артист принял эстафету от Потапа

Певец Владимир Дантес, который ранее с Надей Дорофеевой сделал фото на опасной скале, начал свое утро в пикантном наряде. Артист записал видео для Instagramstories и блеснул торсом. Но изюминкой видео стал вовсе не он.

Певец начал свой день с подготовки к новым съемкам. Позируя в гримерке с расстегнутыми штанами перед зеркалом, Дантес показал себя в белоснежном женском бюстгальтере. Поговаривают, что артист перенял эстафету у Потапа, который менялся нарядами с Каменских.

"А как вы начинаете свое утро, ребят? Здарова, пацаны", – сказал Дантес.

Владимир Дантес в женском лифе
Видео: instagram.com/vladimirdantes

Ранее Регина Тодоренко с Владом Топаловым повторили экстремальное фото Дорофеевой и Дантеса.

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