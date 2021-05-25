Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Цибульская заявила, что информация о ее муже попала в СМИ не просто так

Сегодня, 10:59

Певица Оля Цибульская записала обращение в Instagram к своим подписчикам и отметила, что будет продолжать оберегать свою семью от посторонних глаз

Певица и ведущая Оля Цибульская
Певица и ведущая Оля Цибульская
Фото: пресс-служба

Оля Цибульская не спешит показывать в Сети лицо своего мужа. СМИ удалось выяснить некоторую информацию об избраннике артистки. Цибульская отреагировала на эту ситуацию, записав в Instagram обращение к своим поклонникам.

Певица не спешит подтверждать данную информацию.

"В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семь ю, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления, кого-то винить. Я просто хочу вам сказать, что семья и дальше для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее защищать", – сказала Оля Цибульская.

(@cybulskaya)

Артистка отметила, что есть человек, который уже давно пытается ей испортить репутацию.

"В балете балерины подсыпают в пуанты друг другу гвозди, в шоу-бизнесе несколько иначе. Этот кто-то давным давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам", – поделилась мнением певица.

Цибульская добавила, что когда они с мужем захотят говорить о своих отношениях публично, они обязательно это сделают.

Напомним, недавно Оля Цибульская рассказала, что бывшая жена DZIDZIO ей угрожала.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Муж во мне не сомневается: Цибульская — о буре хейта из-за развода DZIDZIO Поют, снимаются в кино, пишут музыку: звезды о талантах своих детей "Нас*сала", "Красивая = тупая": какие еще стереотипы о женщинах бесят украинских звезд
Оля Цибульская
Реклама

Новости партнеров

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Популярные статьи

Вчера, 19:19Звездно

Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей

Вчера, 16:39Вкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Вчера, 09:49Звездно

Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

23 маяЗвездно

Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран

23 маяЗвездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

23 маяЗвездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

23 маяЗвездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

23 маяЗвездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

23 маяЗвездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

23 маяЗвездно

Пошумели в Европе! Go_A на втором месте по зрительскому голосованию

23 маяЗвездно

О чем песня победителей Евровидения Maneskin – Zitti e buoni: текст и перевод

23 маяЗвездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

23 маяЗвездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

23 маяЗвездно

Финал "Евровидения-2021": самые яркие моменты

22 маяЗвездно

Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

Новости партнеров

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Оксана Гайсинская кардинально сменила имидж после смерти Кернеса
Оксана Гайсинская кардинально сменила имидж после смерти Кернеса
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Как правильно поливать капусту на огороде
Как правильно поливать капусту на огороде
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Абьюзивные отношения: как их распознать
Абьюзивные отношения: как их распознать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять