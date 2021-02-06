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"Чувствую себя Винни Пухом": Эмили Ратаковски полностью обнажилась на последних сроках беременности (фото)

Сегодня, 11:23

Модель призналась, что будет скучать по большому животу

Американская модель Эмили Ратаковски совсем скоро впервые станет мамой. В течение беременности она часто публиковала свои фото с округлым животом, а на последних сроках и вовсе снялась обнаженной.

Свежей фотографией Эмили поделилась на своей странице в Instagram. На снимке знаменитость стоит в ванной комнате голой, прикрывая рукой грудь.

Модель Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

В описании к посту Ратаковски призналась, что будет скучать по большому животу и толчкам внутри.

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"Иногда я чувствую себя Винни Пухом в человеческом обличии, иногда – богиней плодородия с аппетитными ягодицами. Я сфотографировалась в тот день, когда ощущала себя во втором варианте. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этому животу и этим толчкам", – написала будущая мама.

Напомним, что Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Малыш станет их первым общим ребенком.

Ранее Эмили Ратаковски повторила легендарное фото беременной Деми Мур.

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