Чтобы попасть в ночные клубы. Кэти Перри притворялась актрисой Зои Дешанель

Певице сыграло на руку внешнее сходство с актрисой

Популярная американская певица Кэти Перри, которая ранее с Орландо Блумом купили особняк по соседству с Меган Маркл, призналась в своей маленькой шалости. Оказалось, что знаменитость раньше называла себя актрисой Зои Дешанель, чтобы попасть в ночные клубы Лос-Анджелеса. А все благодаря тому, что Кэти Перри и Зои Дешанель внешне очень похожи!

Кэти Перри пообщалась в прямом эфире в Instagram со звездой "500 дней лета" Зои Дешанель и рассказала, что пользовалась их внешним сходством.

Кэти Перри и Зои Дешанель Фото: Getty Images

"Когда я переехала в Лос-Анджелес лет 18 назад, я была никем. А ты уже была очень популярна, было ощущение, будто Зои Дешанель управляет миром", – сказала Кэти Перри.

В ответ Зои ответила, что знала об этом, ведь ей не раз говорили, будто видели ее в тех или иных местах. Тогда Зои Дешанель уже была наслышана о своем внешнем сходстве с Кэти Перри, но сама певица еще не была столь популярна.

Знаменитости вышли в прямой эфир спустя пару часов после премьеры нового музыкального видео Кэти Перри. В клипе снялась сама Зои Дешанель – ее похищают инопланетяне, перепутав с Кэти Перри.

Ранее стало известно, что на Кэти Перри подала в суд дизайнер, которую зовут Кэти Перри.

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