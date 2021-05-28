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Что за шум вокруг гива украинских блогеров с разбитым авто и законно ли это: комментарий юриста

Сегодня, 14:37

18 Instagram-блогеров разыгрывают черный Chevrolet Camaro, который был в ДТП

Фото: instagram.com/tanyaprentkovych
Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

В соцсетях продолжают обсуждать скандальный giveaway с участием 18-ти популярных блогеров украинского Instagram, среди которых: Таня Пренткович, Саша Бо, Алина Шаманская, Алина Френдий и другие. И пока кто-то подписывался на этих самых блогеров, некоторые пользователи Сети успели найти подвох в розыгрыше.

А машина – новая?

Блогеров разоблачили – в соцсетях появилась информация о том, что ранее это авто – черный Chevrolet Camaro, между прочим, было разбито, а победителю вручат вовсе не новенькую машину, а привезенный из-за границы транспорт с сомнительной историей.

Что говорят блогеры?

Одна из организаторов гива, Таня Пренткович, в Instastories заявила, что с авто все отлично, оно уже год ездит в Украине, и вообще, ее отец и бойфренд тоже купили ранее битые машины.

Скриншот: instagram.com/tanyaprentkovych

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Скриншот: instagram.com/tanyaprentkovych
Скриншот: instagram.com/tanyaprentkovych

Реакция фолловеров

Но не все подписчики верят в то, что авто безопасно, а блогеры – не обманывают фолловеров ради лайков. Кто-то называет этот гив "лохотроном".

Скриншот: instagram.com/tanyaprentkovych
  • "Возможно и повезет мне"
  • "Хлам битый"
  • "Машина битая!"
Скриншот: instagram.com/tanyaprentkovych

СМИ также опубликовали фото разбитого авто, которое участвует в гиве.

Фото: RIA

Что говорит юрист?

Юридическую сторону популярных розыгрышей в соцсетях прокомментировал Владислав Белоцкий, адвокат звезд и блогеров, бизнес-партнер практики IP&Data Protection Juscutum.

Гивэвей – это вообще законно? Какая юридическая составляющая гива?

Под масштабными розыгрышами (так называемыми "гивами") в соцсетях, как правило, подразумевается договор публичной оферты (ст. 641 ГКУ). Говоря простыми словами, организатор "гива" предлагает любому желающему заключить сделку на определенных условиях, которые заранее известны и детально оглашены. В случае с этим нашумевшим giveaway "валютой" служат лайки и подписки. Скорее всего, данный автомобиль оформлен на кого-то из 18-ти блогеров и будет передан победителю при помощи договора о дарении.

Что должен знать блогер перед тем, как вступать в "гив"?

Говоря о таком популярном виде "гива" как розыгрыш автомобиля или квартиры за подписку, блогерам стоит быть очень внимательными к "изнаночным" деталям организационного процесса. Легкомыслие может негативно повлиять на репутацию популярного в соцсетях человека, а в результате – подорванное доверие сотен тысяч подписчиков.

Во-первых, ознакомьтесь с документами на автомобиль. Узнайте, в чьей собственности он находится. Также стоит заранее уточнить, на основании какого договора будет осуществляться момент передачи автомобиля победителю. Это будет договор дарения, купля-продажа или же простая доверенность? Если же авто для розыгрыша перегнали из Европы, то стоит уточнить, кто будет платить за его растаможку – блогер или победитель, что также существенно влияет на условия самого гива.

А если вы стали счастливым обладателем авто или квартиры в гиве, какие могут быть подводные камни?

И блогерам, и выигравшему подписчику нужно обязательно проверить автомобиль по двум государственным реестрам: государственный реестр обременений движимого имущества и государственный реестр транспортных средств, которые находятся в угоне.

Ранее мы писали, на чем зарабатывают миллионы гривень украинские блогеры и почему им столько платят.

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