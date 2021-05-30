Что постит Катя Сафарова в Instagram и правда ли, что она бывшая девушка Неймара

В финале шоу "Холостяк-8" Тимати подарил кольцо модели Кате Сафаровой

Катя Сафарова Фото: instagram.com/kat_safarova

В финале российского "Холостяка" Тимати выбрал Катерину Сафарову – 23-летнюю российскую модель, которая знает испанский и английский, снимается для глянца, а еще у нее был роман с известным футболистом. Но это не точно.

Далее в материале рассказываем, что известно о Кате Сафаровой, ставшей победительницей восьмого сезона российского "Холостяка" с Тимати.

Кто такая Катя Сафарова

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Кате Сафаровой 23 года. Ее семья из Москвы, но сама девушка 10 лет прожила в Испании, при этом учится в британском университете.

Придя на "Холостяк" она удивила Тимати тем, что заговорила с ним на испанском, а затем на английском. Рэпер сперва растерялся, но Катя быстро призналась ему, что знает и русский.

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Фото Кати Сафаровой

В 2020 году Сафарова снималась в испанском реалити-шоу "Остров искушений". Девушка также участвовала в фотосъемках для Elle.ru. Сейчас у нее 1,4 млн фолловеров в Instagram.

В соцсети девушка постит снимки с фотосессий, а также классические инстаграмные кадры обедов, брендовых вещей и прочее.

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Катя Сафарова

Фото: instagram.com/kat_safarova

Роман с Неймаром

Официального подтверждения того, что Сафарова встречалась с бразильской звездой ПСЖ нет. Однако в 2020 году все были уверены, что они вместе. СМИ ссылались на инсайдеров, которые утверждали, что Катя и Неймар лишь "играют друзей", а на самом деле – они пара.

Катя Сафарова и Неймар

Фото: instagram.com/kat_safarova

Сафарову часто видели на вечеринках в Барселоне в компании Неймара, она также прилетала к нему в Париж на празднование дня рождения. У них много общих знакомых.

Ранее мы писали, что герой шоу "Холостяк" признался, что он гей, и извинился перед девушками-участницами.

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