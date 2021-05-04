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Что о войне на Донбассе у Дудя говорили Ивангай, Дорн и Бардаш

Сегодня, 16:43

Самые громкие высказывания известных украинцев о конфликте Украины и России

В гостях у Юрия Дудя было несколько украинцев, с которыми журналист так или иначе задевал тему конфликта между Украиной и Россией.

На волне скандала с влогером Иваном Рудским, который обвинил Дудя в том, что тот вырезал из интервью слова о Голодоморе и НКВД, мы вспомнили еще несколько скандальных заявлений от других известных украинцев.

Ивангай о Путине

Скриншот из видео

25-летний Ивангай родом из Днепропетровской области. Карьеру видеоблогера и музыканта он строил в Киеве, Москве. Учился в Днепровском и Варшавском университетах. Много путешествует. По большей части его успешность обусловлена деятельностью в России.

В интервью Юрий Дудь спросил у Ивангая, что тот думает о Путине. Парень заявил, что ему страшно за то, что у власти стоит такой страшный человек. А еще назвал его самым сильным в мире.

"Мне страшно, что умный и безэмпатичный человек является самым сильным человеком мира", – сказал Ивангай.

Удивленному заявлением Дудю он пояснил, что на самом деле считает президента РФ таковым: "Если в других странах каких-то влиятельных людей контролируют, то он действительно такой сам себе. Кто с ним будет что-то делать?".

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Дорн о примирении Украины и России

Скриншот из видео

В 2017 году певец и музыкант Иван Дорн в беседе с Дудем выразил уверенность, что Украина и Россия помирятся.

"Скоро. Оттепель уже начинается", – уверенно сказал Дорн.

Следом Юрий также спросил у Ивана являются ли братьями русские и украинцы, на что тот ответил, что ему нравится так думать.

Бардаш о Донбассе

Скриншот из видео

Украинский продюсер и основатель проектов "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", "Грибы", "Нервы" и Луна родом из Алчевска Луганской области. В интервью с Дудем 2019 года тот рассказал о детстве и юности в суровом городе, заводах и танцах.

Цитату Бардаша об Украине многие СМИ разнесли как горячие пирожки:

"Я наблюдаю беспредел в этой стране".

Он высказал недовольство тем, что в Украине, по его словам, ущемляют русскоязычное население, напомнил выражение "типичное донбасское быдло", и добавил, что уважает своих земляков.

"Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу "сепаратист", ты сразу "ватник" или там "вышиватник", я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, там сидит диванное войско и "сыпет" там это все", – заявил Бардаш.

Ранее в гостях у Дудя тревел-блогер Антон Птушкин рассказал о Луганске и потере дома.

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