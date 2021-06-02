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Что делала со своим телом и лицом Ким Кардашьян – подробный анализ пластического хирурга

Сегодня, 12:36

Фотограф назвал Ким – адептом фотошопа! Она очень его любит и постоянно обрабатывает свои снимки

Какие пластические операции делала Ким Кардашьян
Какие пластические операции делала Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперты выясняют, какой тюнинг позволяют себе известные люди. На этот раз под прицелом пластического хирурга и фотографа оказалась одна из самых сексуальных женщин мира – звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

Поклонники не раз замечали, что даже в суперэмоциональные моменты лицо Ким Кардашьян остается неподвижным. Такой факт вызывает мысли о том, что звезда успела сделать пластику. Однако сама светская львица уверяет: красота ее лица и фигуры – от природы! Правда ли это – выясняют профессионалы.

Ким Кардашьян любит фотошоп

Светская львица Ким Кардашьян
Светская львица Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Первое, на что обратили внимание эксперты – любовь блогерши к фотошопу.

"Я думаю, Ким – адепт фотошопа! Она очень его любит, постоянно обрабатывает свои фотографии. Она любит замыливать кожу, делать фотопластику – это когда немного уменьшаются или увеличиваются талия и бедра, – отметил звездный фотограф Убик Литвин.

По его словам, на звезду работает армия пиарщиков, фотографов, и часто фото с красных дорожек или церемоний делают ее же фотографы, которые потом рассылают фотографии на телеканалы и в издания.

Какие пластические операции делала Ким Кардашьян

Какие пластические операции делала Ким Кардашьян
Какие пластические операции делала Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Не прокомментировать хирургические вмешательства во внешности светской львицы невозможно. И эксперт уверяет – в этом случае ставка была сделана не на лице.

"Ее пятая точка – это продукт работы хорошего пластического хирурга. Она не вставляла имплантаты – все это сделано с помощью процедуры липофилинга, то есть когда свой собственный жир вводится в определенную зону, – прокомментировал пластический хирург Андрей Якобчук. – Более того, звезда сделала пластику груди. А что касается изящной талии – это скорее всего фотошоп".

Неужели знаменитость ничего не делала со своим лицом и в 40 лет имеет такую совершенную внешность?

"Только посмотрите на этот идеальный лоб, отсутствие морщин – здесь 100% присутствует ботулотоксин, который разглаживает морщины. К тому же у нее такая полная щека – нет перехода. Это говорит о том, что были уколы гиалуроновой кислоты или введение того же жира, – рассказывает хирург. – Были инъекции в подбородок, или же вставили имплант нижней челюсти, таким образом подбородок изменился – стал более острым. А вот что касается ринопластики, думаю, ее не было".

Как выглядела бы Ким Кардашьян без пластических операций

Какие пластические операции делала Ким Кардашьян
Какие пластические операции делала Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Она бы старела по типу птозирования. То есть ее мягкие ткани интенсивно опускались бы вниз, уже появились бы брыли. То есть угол и линия нижней челюсти не были бы столь очерчены. У нее была бы ярко выраженная носогубная складка. Конечно, морщины на лбу, в межбровной области, потому что она девушка очень эмоциональная, если посмотреть ее интервью. Но она нашла правильного косметолога, правильного хирурга, поэтому у нее происходит смарт-старение", – комментирует эксперт.

А вот увеличена пятая точка в будущем может принести проблемы звезде, ведь с возрастом у всех женщин они уменьшаются и опускаются – такое ждет и Ким Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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