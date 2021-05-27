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Церемонию награждения "Оскар" перенесли: когда вручат статуэтки

Сегодня, 23:31

Как и в этом году, организаторы шоу решили отсрочить вручение самой престижной кинонаграды в мире, но на этот раз только на месяц

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Фото: Getty Images

В следующем году американская киноакадемия приняла решение перенести церемонию награждения лауреатов премии "Оскар" – второй год подряд.

Об этом сообщили в пресс-службе академии.

В опубликованном 27 мая расписании всех этапов определения победителей самой престижной кинонаграды в мире говорится, что в 2022 году церемония вручения статуеток состоится 27 марта.

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Изначально сообщалось, что это случится 27 февраля. При этом организаторы не исключают, что церемонию награждения могут перенести еще раз.

Видео: Сегодня

Кроме того, шорт-лист премии объявят 21 декабря 2021 года, а имена номинантов станут известны 8 февраля 2022 года.

В то же время, место проведения шоу останется неизменным – это будет театр Dolby в Лос-Анджелесе.

Напомним, что в этом году вручение "оскаров" тоже переносили – из-за пандемии коронавируса вместо 28 февраля мероприятие состоялось 25 апреля.

С полным списком имен победителей кинопремии "Оскар" во всех номинациях в этом году вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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США кино Оскар киноакадемия
Источник: Сегодня
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