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Целующиеся Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объектив папарацци (фото)

Сегодня, 11:05

Нет, эта новость не из начала 00-х. Просто Джей Ло решила вернуться к бывшему

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова пара
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова пара
Фото: Page Six

Похоже, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека официально можно считать парой. Знаменитостей сфотографировали в Малибу, когда те целовались за ужином.

Кадры папарацци, на которых Джей Ло запечатлена в объятиях актера, опубликовало издание Page Six. 51-летняя Лопес и 48-летний Аффлек провели вечер воскресенья в ресторане, а позже к ним присоединились дети артистки.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подтвердили слухи о романе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес подтвердили слухи о романе
Фото: Page Six

Роман Лопес и Аффлека начался всего через несколько недель после разрыва Джей Ло с ее женихом Алексом Родригесом. С тех пор Бен и Дженнифер изо всех сил стараются проводить вместе как можно больше времени.

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В мае они отправились в эксклюзивный клуб Йеллоустоун в Монтане, а недавно арендовали дом для отпуска в Майами. СМИ пишут, что Лопес планирует переехать в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к Аффлеку.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках ромкома "Джильи", и уже в середине 2002 года начали встречаться. Их роман развивался стремительно. В ноябре того же года Бен и Дженнифер обручились. Однако за четыре дня до свадьбы все было отменено – причиной назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Аффлеку.

Кто из звезд хранит подарки бывших – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что бывшего жениха Дженнифер Лопес заметили в компании его экс-супруги.

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Источник: Page Six
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