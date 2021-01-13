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Бывший супруг трагически погибшей Наи Риверы почтил ее память трогательным фото

Сегодня, 15:25

Райан Дорси поделился архивным кадром с актрисой и их сыном

Райан Дорси, американский актер и бывший супруг актрисы Наи Риверы, которая утонула в озере полгода назад, почтил ее память трогательным снимком с их общим сыном Джози.

Сегодня Нае исполнилось бы 34 года. В честь этого Райан опубликовал в Instagram черно-белое архивное фото, на котором позирует вместе с Наей и Джози.

"Тот факт, что тебя больше нет, одновременно так реален, но и сюрреалистичен. И если есть в этом всем какой-то смысл, то его и одновременно нет. 34…Я уже будто слышу, как ты говоришь: "Ох, да я теперь чертовски стара". Ха…Покойся с миром, пожилая леди", – написал Райан.

Райан Дорси с Наей Риверой и их сыном Джози
Райан Дорси с Наей Риверой и их сыном Джози
Фото: instagram.com/dorseyryan

Напомним, 33-летняя звезда сериала "Хор" пропала без вести 8 июля прошлого года, когда лодка, которую она арендовала на озере Пиру, была найдена плывущей с ее пятилетним сыном Джози, спящим в ней. Поиски тела Риверы длились несколько дней. Позже тело актрисы было найдено и она официально была признана утонувшей.

Напомним, Райан Дорси подал иск о неправомерной смерти Наи Риверы.

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Ная Ривера
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