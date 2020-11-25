Бывший муж Беллуччи прогулялся с молодой супругой и маленькой дочкой по пляжу: фото

Венсан Кассель и Тина Кунаки отдыхают в Бразилии

Внимательные папарацци заметили 23-летнюю модель Тину Кунаки и ее супруга, знаменитого 54-летнего актера Венсана Касселя на одном из пляжей Бразилии. Недавно Тина уже публиковала фото с того же пляжа.

На снимках запечатлены не только Тина и Венсан, но и их дочь Амазони. Это очень редкое фото малышки, ведь пара не публикует ее снимки в Сети. Интересно, что компанию семье составила младшая дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – 10-летняя Леони.

Скриншот: instagram.com/spletni_ru

Венсан общается с детьми от прошлого брака – Леони и ее старшей сестрой, 16-летней Девой. Их всех вместе не раз замечали в общей компании на отдыхе.

Скриншот: instagram.com/ilanagleamy

Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. В 2019-м у них родилась дочь Амазони. Кассель начал встречаться с юной моделью еще в 2015 году. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Ранее Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с Венсаном Касселем. На снимках запечатлена подготовка к церемонии, где Тине делают макияж, а Венсан надевает свой костюм. Кроме этого, в кадр попали родители Кунаки – Надя и Роберт, а также – брат модели – Закари.

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