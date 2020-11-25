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Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым (видео)

Сегодня, 15:55

На тот момент Антон был женат

Во время участия в одном из известных танцевальных шоу, украинский танцор Женя Кот познакомился со своей теперь уже бывшей девушкой Мариам Туркменбаевой. Тогда пара выиграла проект в одном из сезонов.

Впрочем, все три года, говорит Евгений, они жили как "кот с собакой". А позже – девушка предала танцора. Она изменила Коту с Антоном Савлеповым, экс-солистом Quest Psitols. Об этом Евгений откровенно рассказал в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

"Не удержали кое-что в штанах – могу только так на это посмотреть", – сказал Кот.

Он признался, что Мариам уходила от него на определенный период и даже жила некоторое время у подруги.

"Она тогда ушла, сказала, что я плохой, не развиваюсь. У подружки жила. Я с цветами: "Прости меня, я поменяюсь, я все сделаю". Через недели две-три она вернулась, а спустя еще две недели – уехала на концерт. Я просто был знаком с Антоном. Передавали через него подарок ей", – вспомнил Евгений.

Мариам Туркменбаева, Женя Кот, Антон Савлепов
Мариам Туркменбаева, Женя Кот, Антон Савлепов
Фото: instagram.com/kot_jenya, instagram.com/mariamturkmenbaeva_fan, instagram.com/anton_savlepov

Кот признался, что рассказывал Савлепову об их отношениях: "Мариам потом говорила мне, что Антон сказал, что я очень классный. Красиво он меня наградил".

Об измене танцор узнал мистическим образом – ему приснился сон, где Мариам изменяет ему с Антоном. Кот решил рассказать девушке об этом и таким образом принудил ее признаться, что сон был явью. Но самый пикантный факт – это то, что на тот момент Антон был женат.

"Я готов был тогда ее простить, а она собиралась на концерт. Уехала, я страдал ходил, а потом Мариам приехала забирать вещи. Она потом мне еще рассказывала, что он ее подставил, что он все же остался с женой, которая знала тоже об их связи", – признался Кот.

Смотрите полное интервью с Женей Котом:

Напомним, Оля Цибульская рассказала, как изменила любимому с танцором балета. Ранее Сергей Бабкин откровенно рассказал, как изменил своей жене.

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