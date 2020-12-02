Умерла во время стрима: что известно о подруге блогера Reeflay

Девушке было 28 лет

Во время стрима российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла его девушка по имени Валя. Стример не выключал камеру, даже когда медики зафиксировали ее смерть.Сегодня Lifestyle рассказывает, что известно о девушке, которая умерла во время стрима.

Сейчас информации не так много. Ее звали Валентина Григорьева, но блогер называл ее Валентина Гениальная. Ей было 28 лет, она приехала из Краснодара. Несколько недель назад девушка во время стрима сообщила о своей беременности.

Валентина Гениальная Фото: Скриншот из YouTube

Подруга в интервью для MK рассказала, что мама и бабушка Валентины умерли. С отцом связи нет, но сейчас пытаются его разыскать. Девушка приехала в Москву и хотела попасть в шоу-бизнес.

Cо Стасом Reeflay Валя встречалась около года. Он любил ее подколоть и издевался над ней, подруга не одобряла отношений с Reeflay и рекомендовала Вале с ним расстаться.

Также на YouTube можно найти видео, на котором Валя находится под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что на допросе блогер объяснил, почему выгнал девушку – у нее была болезнь кишечника и от нее, по словам Стаса, не очень пахло.

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