Бруклин Бекхэм показал новое фото со своей невестой-наследницей миллиардера

Парочка нередко делится совместными снимками

21-летний Бруклин Бекхэм, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, поделился новым фото со своей 25-летней невестой, дочерью миллиардера Николой Пельтц.

Парочка буквально не отходит друг от друга, влюбленные часто делятся общими фото в соцсетях. В Instastories Бруклин разместил черно-белое селфи с Николой. На снимке пара запечатлена в отражении витрины ювелирного магазина.

"Моя спутница жизни", – трогательно подписал фото Бекхэм и добавил символ сердечка.

Скриншот: Instagram Бруклина Бекхэма

О помолвке Бруклина и Николы стало известно этим летом. В 2018 году Пельтц рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром, а у сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.

Также мы писали, что влюбленные хотели пожениться осенью 2021 года, но вскоре решили перенести дату.

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