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Бруклин Бекхэм подписал брачный контракт с дочерью миллиардера

Сегодня, 10:45

Брачный контракт был обоюдным решением

В июле этого года сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 21-летний Бруклин обручился с дочерью миллиардера, 25-летней актрисой Николой Пельтц. Свадебная церемонию должна состоятся в 2021 году. Пара уже подумала о будущем и составила брачный контракт. Об этом сообщает The Sun.

По условиям контракта 21-летний сын легенды футбола и 25-летняя дочь миллиардера согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

Никола Пельтц в платье от Виктории Бекхэм
Никола Пельтц в платье от Виктории Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

На счету семьи Бекхэм около 350 миллионов долларов, а состояние отца Николы оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Источник близкий к паре изданию The Sun рассказал, что брачный контракт – это общее решение пары.

"Решение Бруклина и Николы было взаимным. У него был опыт общения с девушками, которых интересовала только его фамилия. Он счастлив, что Никола любит его просто как Бруклина", – рассказал инсайдер.

Напомним, что в 2018 году Никола рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. У Бриклина до этого был роман с моделью Ханой Кросс.

Ранее Бруклин Бекхэм поделился новым фото со свое невестой.

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