Бритни Спирс звонила в службу спасения в ночь перед судом – СМИ

Журналисты узнали, что перед заседанием суда Бритни Спирс звонила в службу спасения. Она назвала себя жертвой жестокого поведения опекуна

Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства / Фото: Getty Images

Накануне заседания суда, где стало известно, что Бритни Спирс накачивали литием и запрещали беременеть, певица звонила в службу спасения. Она жаловалась на своего опекуна и называла себя жертвой его жестокого поведения.

Так, в ночь перед судом Бритни Спирс обратилась в службу спасения и сообщила о злоупотреблении ее отцом Джейми Спирсом опекунством. Полиция данный факт подтвердила, пишет Deadline.

При этом доступ к записи разговора с Бритни для журналистов закрыт, так как расследование по ее делу еще продолжается.

Джейми Спирс и Бритни Спирс / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. Артистка не может самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене.

Кроме отца, опекуном Спирс также был назначен и адвокат Эндрю Уоллет, который "охранял" все имущество певицы. В марте 2019 года Уоллет отказался от роли опекуна, толком не объяснив причину.

В 2019 году, когда у отца Бритни возникли проблемы со здоровьем и артистка перестала давать концерты, временную опеку над Спирс взяла менеджер певицы – Джоди Монтгомери.

Поклонники Бритни забили тревогу и в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Спирс, который получил название #FreeBritney (с англ. – "Свободу Бритни").

23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.

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