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Бритни Спирс запустила странное видео и прокомментировала документалки о себе: Это лицемерие

Сегодня, 09:57

Поклонники звезды вновь обеспокоены ее состоянием и в комментариях спрашивают в порядке ли она

Бритни Спирс очень редко реагирует на какие-либо новости о себе, но выход очередного документального фильма не пропустила. Певица написала в своем Instagram-профиле пост, в котором назвала картины лицемерными.

Честно сказать, видео, которое она опубликовала, очень странное. В нем нарезки из нескольких роликов, где певица танцует, что выглядит тревожно.

, Britney Spears (@britneyspears)

"В этом году вышло так много документальных фильмов обо мне, в которых чужие люди делятся своими взглядами на мою жизнь. Что я могу сказать... Эти документальные фильмы такие лицемерные. Они критикуют СМИ, а сами ведут себя так же", – написала певица.

В комментариях ее фанаты в очередной раз поинтересовались кто отнял у Бритни телефон, в порядке ли она, нужна ли ей помощь. Звезда на вопросы не отвечает.

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В марте Спирс писала о фильме, снятом изданием The New York Times. Певица призналась, что видела только отрывки, но они довели ее до слез.

В новом документальном фильме The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая, мы узнаем о заявлении Джейми Спирса по поводу деменции у Бритни.

Недавно стало известно, что Бритни Спирс впервые даст показания в суде по делу об опекунстве.

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