Бритни Спирс впервые за долгое время показала сыновей (фото)

У певицы есть дети от брака с Кевином Федерлайном

Бритни Спирс, за судьбу которой переживают фанаты со всего мира, и ищут тайные послания в ее постах, поделилась фотографией со своими детьми. У певицы есть два сына от брака с Кевином Федерлайном, которых она практически никогда не показывает в соцсетях.

В Instagram-аккаунте 39-летней Бритни появился снимок, на котором она запечатлена вместе с 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом.

Певица Бритни Спирс с сыновьями Фото: instagram.com/britneyspears

"Как же летит время! Мои мальчики уже такие большие! Это тяжело для любой мамы, но особенно для мамы мальчиков, — то, как быстро растут дети. Мне очень повезло, потому что мои дети — настоящие джентльмены и очень добрые", – написала в посте звезда.

Спирс отметила, что долгое время не публиковала фотографии мальчиков, потому что они не хотели этого. Но теперь дети Бритни разрешили ей показать их у себя на страничке.



Напомним, уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса после множества скандалов, связанных с наркотиками. В 2020 году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее мы писали, что бойфренд Бритни Спирс назвал ее отца "полным придурком".

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