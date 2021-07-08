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Бритни Спирс снялась обнаженной – в Сети не верят, что это фото певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
8 июля, 09:55
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В Сети обсуждают новое фото певицы Бритни Спирс, которое появилось на ее странице в Instagram. Подписчики сомневаются, что на снимке артистка
Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото
Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Поклонники внимательно следят за новостями о Бритни Спирс после ее шокирующих признаний в суде, что ее накачивали литием и запрещали беременеть. После новой публикации певицы в Instagram, в Сети предположили, что на снимке может быть вовсе не Бритни.

На фото певица позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.

Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото
Бритни Спирс опубликовала обнаженное фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Подписчики засомневались, что на снимке Бритни потому что отсутствуют татуировки – волшебная фея в низу спины и надпись на иврите на задней части шеи.

Татуировка Бритни Спирс
Татуировка Бритни Спирс / Фото: Pinterest

Тату Бритни Спирс
Тату Бритни Спирс / Фото: Pinterest

  • "Кто фотошопит ее фото?"
  • "Где тату?"
  • "Мы знаем, что это не ты"
  • "Это не Бритни"
  • "Это не Бритни. Где тату?"

Напомним, менеджер Бритни Спирс, который проработал с ней 25 лет, объявил о прекращении сотрудничества с певицей. Он заявил, что Бритни собирается официально завершить карьеру.

13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. Артистка не может самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене.

Поклонники Бритни забили тревогу и в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Спирс, который получил название #FreeBritney (с англ. – "Свободу Бритни").

23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Ранее мы подробно рассказывали все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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