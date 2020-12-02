Бритни Спирс показала, как отмечает день рождения с молодым любовником на Гавайях

Певица поделилась праздничными фото

Сегодня американская певица Бритни Спирс отмечает день рождения. Популярной исполнительнице исполняется 39 лет. Этот день она решила провести со своим 26-летним парнем Сэмом Асгари на острове Мауи.

На своей страничке в Instagram певица опубликовала фото, на котором бойфренд ее целует.

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears

Также Сэм опубликовал пост на своей страничке. Он поделился совместным видео со своей знаменитой девушкой.

"С днем рождения, моя Львица. Мы праздновали и продолжаем праздновать до конца года. Давай начнем есть торт", – написал Сэм.

Напомним, отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж за молодого бойфренда и рожать от него детей. Вот уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса после множества скандалов связанных с наркотиками. В этом году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее мы рассказывали, как Мадонна провела День благодарения в кругу семьи и молодого бойфренда.

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