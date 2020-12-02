Бритни Спирс показала, как отмечает день рождения с молодым любовником на Гавайях
Певица поделилась праздничными фото
Сегодня американская певица Бритни Спирс отмечает день рождения. Популярной исполнительнице исполняется 39 лет. Этот день она решила провести со своим 26-летним парнем Сэмом Асгари на острове Мауи.
На своей страничке в Instagram певица опубликовала фото, на котором бойфренд ее целует.
Также Сэм опубликовал пост на своей страничке. Он поделился совместным видео со своей знаменитой девушкой.
"С днем рождения, моя Львица. Мы праздновали и продолжаем праздновать до конца года. Давай начнем есть торт", – написал Сэм.
Напомним, отец Бритни Спирс запретил ей выходить замуж за молодого бойфренда и рожать от него детей. Вот уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса после множества скандалов связанных с наркотиками. В этом году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.
Ранее мы рассказывали, как Мадонна провела День благодарения в кругу семьи и молодого бойфренда.
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