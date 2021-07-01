Бритни Спирс останется под опекой отца – певица проиграла суд

Недавно поп-звезда впервые выступила на судебном заседании, рассказав об ужасе, который пережила за годы опекунства. Похоже, ей не удалось убедить судей

Джейми и Бритни Спирс / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Судья отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении ее отца от опекунства – по крайней мере, на данный момент. Об этом сообщает Variety.

В новых судебных документах, которые были поданы Верховным судом Лос-Анджелеса в среду, показывают, что судья отклонил просьбу адвоката Спирс, Сэмюэля Ингэма III, об отстранении отца певицы от опекунства.

Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства / Фото: Getty Images

Новые судебные документы – еще одна юридическая неудача для певицы, но в отказе судьи нет ничего нового. Сэмюэл Ингхэм III подал прошение об отстранении отца Спирс еще в ноябре 2020 года, заявив, что его клиентка "боялась своего отца" и отказывается выступать снова, если ее отец продолжит контролировать ее жизнь и карьеру.

В то время судья Бренда Пенни отказалась отстранить ее отца от опекунства, хотя она не исключила, что в будущем будут подаваться прошения о его отстранении. Также тогда судья назначила совместным опекуном финансовую компанию Bessemer Trust.

Сегодняшние документы поданы исключительно для того, чтобы судья утвердила Bessemer Trust в качестве еще одного опекуна. Документы также подтверждают решение судьи не отстранять Спирса-старшего от опекунства.

В материалах судебного дела говорится, что суд признал Спирс "в значительной степени неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию".

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