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Бритни Спирс останется под опекой отца – певица проиграла суд

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
1 июля, 09:19
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Недавно поп-звезда впервые выступила на судебном заседании, рассказав об ужасе, который пережила за годы опекунства. Похоже, ей не удалось убедить судей
Джейми и Бритни Спирс
Джейми и Бритни Спирс / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Судья отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении ее отца от опекунства – по крайней мере, на данный момент. Об этом сообщает Variety.

В новых судебных документах, которые были поданы Верховным судом Лос-Анджелеса в среду, показывают, что судья отклонил просьбу адвоката Спирс, Сэмюэля Ингэма III, об отстранении отца певицы от опекунства.

Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства
Бритни Спирс выступила в суде и попросила освободить ее от опекунства / Фото: Getty Images

Новые судебные документы – еще одна юридическая неудача для певицы, но в отказе судьи нет ничего нового. Сэмюэл Ингхэм III подал прошение об отстранении отца Спирс еще в ноябре 2020 года, заявив, что его клиентка "боялась своего отца" и отказывается выступать снова, если ее отец продолжит контролировать ее жизнь и карьеру.

В то время судья Бренда Пенни отказалась отстранить ее отца от опекунства, хотя она не исключила, что в будущем будут подаваться прошения о его отстранении. Также тогда судья назначила совместным опекуном финансовую компанию Bessemer Trust.

Сегодняшние документы поданы исключительно для того, чтобы судья утвердила Bessemer Trust в качестве еще одного опекуна. Документы также подтверждают решение судьи не отстранять Спирса-старшего от опекунства.

В материалах судебного дела говорится, что суд признал Спирс "в значительной степени неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию".

Ранее мы рассказали абсолютно все, что нужно знать про борьбу Бритни Спирс за свободу.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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