Бритни Спирс ищет нового адвоката, чтобы избавиться от опеки отца

Бритни Спирс продолжает бороться за то, чтобы самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Певица находится в поисках адвоката, который поможет ей освободиться от опекунства своего отца. Об этом пишет CNN.
По информации издания, в качестве защитника в суде может выступить бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарта. Он на протяжении многих лет представлял интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, Бена Аффлека.
Стоит отметить, Бритни Спирс попросила дать ей возможность самой выбрать адвоката.
В соответствии с моим заявлением в открытом суде 23 июня 2021 года, моими правами и моим желанием положить конец вышеупомянутому опекунству в отношении моего отца Джейми П. Спирса, я желаю выбрать своего собственного адвоката, — цитирует Бритни Спирс издание TMZ.
Напомним, 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. 23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании, где в телефонном режиме рассказала об ужасе, который пережила за все годы опекунства.
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