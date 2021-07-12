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Брежнева поделилась романтичным видео, которое снял Меладзе: Будто из французского кино!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
12 июля, 06:00
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Как говорится, найди себе мужчину, который будет фотографировать тебя как самую лучшую модель) На кадрах Брежнева запечатлена в лавандовом поле и это очень красиво
Вера Брежнева похвасталась фотографиями, которые ей сделал Меладзе
Вера Брежнева похвасталась фотографиями, которые ей сделал Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева, которая ранее поделилась смешным фейком о ней и Меладзе, продемонстрировала одно из самых трендовых сочетаний цветов – желтый и лиловый. Певица поделилась на своей страничке в Instagram волшебными кадрами, которые снял ее супруг Константин Меладзе.

На фото, которые, кстати, сделаны в Италии, Брежнева позирует в лавандовом поле. На ней – желтое струящееся платье, которое создает невероятно красивый контраст с цветами и закатом.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Вера также показала фолловерам короткое видео все на той же локации.

Артистка выбрала удачное место для контента. Берем на вооружение! Тем более, что в Украине тоже есть лавандовые поля.

А еще на нашем сайте есть чек-лист идей на лето, в котором не только пункты с фотосессиями, но и много других интересных занятий.

В комментариях к постам подписчики Веры Брежневой не жалеют комплиментов:

  • "Как красиво и прекрасно"
  • "Какое красивое сочетание цветов"
  • "Великолепная"
  • "Это действительно прекрасно"
  • "Будто из французского кино!"

Скриншот: instagram.com/ververa

Скриншот: instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева призналась, что не вдохновляет Константина Меладзе. Певица не является музой своему супругу, но она все же помогает композитору творить.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/meladzemusic

Константин Меладзе может писать одну песню месяц и в это время Вера старается не занимать его бытовыми вопросами, а еще она не любит, когда ему много звонят.

Сколько знаменитости зарабатывают в Instagram, смотрите в сюжете:

Недавно сообщалось, что Вера Брежнева и Лариса Долина попали в скандал из-за участия в незаконном шоу.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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