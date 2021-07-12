Брежнева поделилась романтичным видео, которое снял Меладзе: Будто из французского кино!

Вера Брежнева, которая ранее поделилась смешным фейком о ней и Меладзе, продемонстрировала одно из самых трендовых сочетаний цветов – желтый и лиловый. Певица поделилась на своей страничке в Instagram волшебными кадрами, которые снял ее супруг Константин Меладзе.
На фото, которые, кстати, сделаны в Италии, Брежнева позирует в лавандовом поле. На ней – желтое струящееся платье, которое создает невероятно красивый контраст с цветами и закатом.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Вера также показала фолловерам короткое видео все на той же локации.
Артистка выбрала удачное место для контента. Берем на вооружение! Тем более, что в Украине тоже есть лавандовые поля.
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В комментариях к постам подписчики Веры Брежневой не жалеют комплиментов:
- "Как красиво и прекрасно"
- "Какое красивое сочетание цветов"
- "Великолепная"
- "Это действительно прекрасно"
- "Будто из французского кино!"
Ранее Вера Брежнева призналась, что не вдохновляет Константина Меладзе. Певица не является музой своему супругу, но она все же помогает композитору творить.
Константин Меладзе может писать одну песню месяц и в это время Вера старается не занимать его бытовыми вопросами, а еще она не любит, когда ему много звонят.
Сколько знаменитости зарабатывают в Instagram, смотрите в сюжете:
Недавно сообщалось, что Вера Брежнева и Лариса Долина попали в скандал из-за участия в незаконном шоу.