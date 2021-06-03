Брэда Питта заподозрили в романе с известной певицей. Мы узнали, кто она

Артистка уже некоторое время находится в "поле зрения" голливудского мачо. Они флиртовали за кулисами "Оскара" и обменялись телефонами

Брэда Питта заподозрили в романе с Андрой Дэй Фото: Сегодня

Голливудского актера и продюсера Брэда Питта, который ранее отреагировал на заявление экс-супруги о насилии, заподозрили в романе с певицей и автором песен Андрой Дэй. Слухи распространились после того, как звезды открыто заигрывали друг с другом на церемонии вручения "Оскара" в апреле.

Об этом пишет издание Hitc.

"Андра Дэй уже некоторое время находится в "поле зрения" Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами "Оскара" и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой", – заявил инсайдер.

Певица Андра Дэй Фото: instagram.com/andradaymusic

Артисты пока никак не комментировали эту информацию.

Кто такая Андра Дэй?

Андра Дэй – американская певица, автор песен и актриса, впервые дебютировавшая в 2015 году. Ее настоящее имя – Кассандра Моник Бати. Родилась в декабре 1984 года. В детстве часто пела евангельские гимны в Первой объединенной методистской церкви в Чула-Виста.

Артистка была номинирована на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей". Песня Rise Up принесла ей номинацию на "Грэмми".

Уникальный талант будущей звезды заинтересовал американского певца и композитора Стиви Уандера. В разговоре с Live Nation Дэй заявила: "Мне звонит единственный и неповторимый Стиви Уандер – и, прежде всего, я не поверила своим ушам".

Напомним, бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли вели борьбу за опеку над детьми. У экс-супругов трое родных детей: 14-летняя Шайло, 12-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 16-летняя Захара, 17-летний Пакс и 19-летний Мэддокс.

Ранее мы рассказывали, что дочь Питта решила отказаться от его фамилии.

Смотрите видео: жизнь с Анджелиной Джоли довела Брэда Питта до запоя

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться