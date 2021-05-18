Бразильцы похожи на украинцев: Анатолий Анатолич развенчал мифы о жизни в Бразилии и Мексике

В Бразилии медики зарабатывают по 30-40 тысяч гривен на наши деньги и жалуются на зарплаты

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 22 мая, в 9:00 и 10:00 телеканал "Украина" покажет сразу два премьерных выпуска первого украиноязычного тревел-шоу "Всюди люди". Ведущий проекта Анатолий Анатолич познакомит зрителей с бытом и традициями разных народов и попытается разрушить вымышленные стереотипы о жизни в экзотических странах.

Популярный телеведущий Анатолий Анатолич отправился в путешествие дальними странами, чтобы познакомить украинцев с бытом и традициями жителей Мексики, Бразилии, Панамы и Доминиканской республики. Звезда телеэкранов признается – работа над тревел-шоу далась ему очень непросто.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Для меня самым сложным оказался график, так как съемка начиналась в семь утра, а заканчивался в девять вечера, да еще и под палящим солнцем! В Доминиканской республике и в Бразилии обгорели шеи наших операторов, и моя тоже. "Дачный" загар от футболок и маек у нас до сих пор присутствует", – поделился ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич.

Однако желание создать качественный и интересный телевизионный проект победило все. Ведущий признается – в каждой стране открывал для себя что-то новое, чем еще больше вдохновлялся. Так, Анатолий Анатолич, как и все украинцы имел свое представление о жизни бразильцев и мексиканцев, однако посетив эти страны, увидел их с совсем другой стороны.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Практически каждый стереотип имеет какие-то предпосылки, но фактически все оказывается совсем иначе. Например, выяснилось, что бразильцы во многом похожи на украинцев, особенно те, кто работают на земле – в селах. Иногда возникало ощущение, что мы попали в бедный район, а там медики зарабатывают по 30-40 тысяч грн на наши деньги. И жалуются на свои зарплаты, – делится своими открытиями ведущий шоу "Всюди люди". – Все убеждены, что в Мексике невероятно вкусная кухня – это правда. То, что там есть уголовные районы и наркоторговля – тоже правда, но в то же время мы нашли совсем другую Мексику. Уверен, что наши зрители это увидят моими глазами и получат удовольствие".

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, тревел-шоу "Всюди люди" расскажет о быте и особенностях жизни жителей дальних стран, с целью развеять мнимые стереотипы украинцев о них. Посещая различные страны, ведущий проекта Анатолий Анатолич не только покажет все диковинки мира, но и познакомит зрителей с гражданами стран, побывает в их домах, придет на работу, расскажет об их жизни, предпочтениях и взаимодействии с государством, ценах на продукты и коммуналку.

Ранее Анатолий Анатолич рассказал, как снимают тревел-шоу Всюди люди.

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