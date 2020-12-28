Брайан Остин Грин нашел замену Меган Фокс. Смотрите, с кем встречается актер

Избранницей актера стала танцовщица Шарна Берджесс

Американский актер Брайан Остин Грин после разрыва с Меган Фокс начал встречаться с танцовщицей Шарной Берджесс.

Недавно его заметили в аэропорту в компании австралийки и участницы шоу "Танцы со звездами" Шарной Берджесс. Очевидно, пара решила вместе провести рождественские каникулы, пишет The Daily Mail.

Актер Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

Берждес 35 лет. Она профессионально занимается танцами. В течение пяти лет девушка встречалась с хореографом и танцором Полом Киркландом. Они расстались в 2015 году. Где и при каких обстоятельствах Шарна познакомилась с Брайаном пока неизвестно.

Шарна Берджесс

Фото: instagram.com/sharnaburgess

Шарна Берджесс

Фото: instagram.com/sharnaburgess

Шарна Берджесс

Фото: instagram.com/sharnaburgess

Шарна Берджесс

Фото: instagram.com/sharnaburgess

Напомним, что Брайан Остин Грин и Меган Фокс расстались в конце весны после 10 лет брака. Вскоре звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера).

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