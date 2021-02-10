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Бойфренд Бритни Спирс назвал ее отца "полным придурком"

Сегодня, 10:44

Сэм Асгари впервые прокомментировал отношения Бритни с ее отцом

27-летний бойфренд певицы Бритни Спирс, Сэм Асгари, назвал ее отца "полным придурком" после выхода нового скандального документального фильма о поп-звезде. Отметим, что ранее отец артистки утверждал, что давно не общался с дочкой.

Сэм Асгари поделился своими мыслями в Instasories: "Теперь людям важно понять, что я не уважаю тех, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно создает препятствия на нашем пути. На мой взгляд, Джейми (Джейми Спирс – отец Бритни и ее опекун – Ред.) – полный придурок".

Скриншот: instagram.com/samasghari

Также сэм Добавил: "Я не буду вдаваться в подробности, потому что я всегда уважал нашу частную жизнь, но в то же время я приехал в эту страну не для того, чтобы не иметь возможности выражать свое мнение и свободу".

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Джейми Спирс полностью контролирует и распоряжается финансами дочери. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу. В Instagram поп-принцесса 00-х публикует одни и те же селфи и танцы, в которых пользователи соцсети видят мольбу о помощи и даже символы, соответствующие просьбе позвонить в службу спасения США – 911.

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