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Борисюк-проводница в парике затмил Сумскую (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
29 июня, 22:59
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Актер попросил прощение за плохие условия в украинских поездах и пожелал победы украинской сборной по футболу
Виталий Борисюк в эфире "Украина 24" / коллаж "Сегодня"
Виталий Борисюк в эфире "Украина 24" / коллаж "Сегодня"

Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк в прямом эфире предстал в образе соблазнительной блондинки-проводницы и практически затмил свою супругу актрису Ольгу Сумскую, которая как раз комментировала ужасные условия в украинских поездах.

Забавную сценку актер разыграл в эфире "Время Голованова" на "Украина 24".

Актер с подкрашенными губами и в белом парике представился проводницей "этого вагона" и попросил прощение за плохие условия, пообещав, что "больше этого не повторится".

Также проводница-Борисюк пожелала победы украинским футболистам в сегодняшнем матче со шведской сборной на Евро-2020.

"Я хочу пожелать нашим пацанам сегодня победы!" – прокричал актер.

Напомним, в мае актриса Ольга Сумская и ее муж, актер и певец Виталий Борисюк отмечали серебряную свадьбу и в честь этого события звездная пара решила повторно заключить брак и даже обменялась клятвами.

Мы также писали, что Виталий Борисюк спел для Ольги Сумской на "Голосі країни 11".

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор

Пока вы спите, я готовлю для вас новости, с которых вы начинаете свой день. Окончила Издательско-полиграфический факультет НТУУ "КПИ". В СМИ с 2003 года. Работала в "Укринформе", "Українськіх новинах" и "РБК-Украина", на портале "Телекритика". В команде Segodnya.ua – с августа 2020-го.

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