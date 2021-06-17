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Больше никаких "идеальных" красоток. Victoria's Secret завершила эпоху ангелов и выбрала других моделей

Сегодня, 14:56

Многие поклонники Victoria's Secret заявили, что они не в восторге от новой концепции и просят вернуть "ангелов". Некоторые написали, что прекращают покупать продукцию бренда

Victoria's Secret прекращает сотрудничество со своими "ангелами"
Victoria's Secret прекращает сотрудничество со своими "ангелами"
Фото: Getty Images

Знаменитая компания, занимающаяся производством и продажей нижнего белья Victoria's Secret объявила о больших переменах. В Instagram бренда появилось сообщение о том, что отныне компания больше не будет сотрудничать со своими "ангелами" – моделями, которые годами представляли новые линейки нижнего белья.

Теперь лицами бренда стали сразу несколько девушек, которые представляют разнообразие во всех смыслах этого слова – среди новых амбассадоров есть трансгендерная девушка, представительницы разных национальностей и сексуальных ориентаций.

Итак, новыми лицами Victoria's Secret стали:

21-летняя Адут Акеч – суданская и австралийская модель, которая выросла в лагере беженцев в Кении;

Адут Акеч
Адут Акеч
Фото: instagram.com/victoriassecret

49-летняя Аманда де Кадене – британская журналистка, фотограф;

Аманда де Кадене
Аманда де Кадене
Фото: instagram.com/victoriassecret

17-летняя Эйлин Гу – китайская лыжница в вольном стиле;

Эйлин Гу
Эйлин Гу
Фото: instagram.com/victoriassecret

35-летняя Меган Рапино, американская футболистка, открытая лесбиянка, представительница ЛГБТК+;

Меган Рапино
Меган Рапино
Фото: instagram.com/victoriassecret

29-летняя Палома Эльсессер, канадско-американская модель plus size;

Палома Эльсессер
Палома Эльсессер
Фото: instagram.com/victoriassecret

38-летняя Приянка Чопра Джонас, индийская актриса и модель;

Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Фото: instagram.com/victoriassecret

24-летняя Валентина Сампайо, бразильская актриса и модель, трансгендерная девушка.

Валентина Сампайо
Валентина Сампайо
Фото: instagram.com/victoriassecret

В комментариях к публикации кто-то порадовался переменам, а кто-то выразил протест:

  • Честно говоря, я не довольна этой новостью – никаких ангелов, ни крыльев, ни фантастических бюстгальтеров, они просто потеряли всю магию, которая сделала бренд всемирно известным. Поздравляю Адут, Валентину и Палому, они этого заслужили.
  • Никаких больше крыльев? Плохая идея.
  • А мне казалось, это был бренд одежды...
  • Пожалуйста, верните крылья!
Скриншот: Instagram

Смотрите видео о том, какие купальнике выбирают знаменитости:

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирать нижнее белье.

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