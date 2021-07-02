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Блондин Виталий Козловский пришел на свадьбу, которая сорвалась – смотрите новый клип Доктор

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
2 июля, 11:07
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Украинский артист презентовал новую работу, в которой предстал перед поклонниками в новом амплуа. Ради клипа певец решился на эксперимент со сменой имиджа
Виталий Козловский в клипе "Доктор"
Виталий Козловский в клипе "Доктор" / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Певец Виталий Козловский, который перекрасил волосы и теперь стал блондином с темной бородой, выпустил клип на песню "Доктор". В музыкальном видео развернулась сцена свадебного торжества, которое завершилось разрывом между женихом и невестой – в песне артист затронул тему абьюзивных отношений, которые со стороны могут казаться идеальными.

Премьера состоялась на YouTube-канале Виталия Козловского. Примечательно, что для съемок клипа певец сменил свой имидж и перекрасил волосы.

"Я уже привык к тому, что я блондин. Меня перекрасили месяц назад. Это была идея режиссера нового клипа на песню "Доктор". Для этого видео и был придуман такой образ. Мои близкие спокойно отреагировали на смену имиджа. Папа, когда впервые увидел меня со светлыми волосами, сказал: "Ну, ничего, отрастет. Это же не зубы". Но я скажу так: когда ты внутренне нестабильный и в вечных поисках внутри себя – тебе не хочется меняться внешне. А когда ты, наоборот, спокоен и понимаешь, что ты на своем месте, – хочется меняться", – рассказал певец в эфире одного из украинских телеканалов.

В то же время главную роль жениха сыграл не Виталий Козловский, а профессиональный актер. По словам певца, они искали актера с таким типажом, который вмиг мог бы превратиться из ангела в демона-абьюзера. Режиссером выступил Тарас Голубков, который снял для артиста клип на песню "Мала, танцюй".

Клип Виталия Козловского – "Доктор":

Поклонники положительно восприняли новую работу артиста.

  • "Шикарная видеоработа... Песня на повторе всю неделю, но клип превзошел все ожидания. Очень чувственная история, которую хочется пересматривать"
  • "Вдохновенно поешь и прекрасно выглядишь!"
  • "Супер премьера, я ждала этот клип! Красивая история, и песня с душой! Все как я люблю!"

Смотрите эксклюзивное интервью с Виталием Козловским:

Ранее экс-невеста Виталия Козловского призналась, почему она еще не замужем.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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