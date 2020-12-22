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Блогер, у которой недавно хотели похитить дочь, разводится с мужем: "Хороню себя заживо"

Сегодня, 18:16

Алена Лоран подала документы на развод

Блогер Алена Лоран, дочь которой недавно хотели похитить, разводится со своим супругом. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Алена эмоционально описала все свои переживания по поводу решения расстаться с мужем. Девушка утверждает, что "потеряла себя как личность" и устала от той жизни, которую сейчас имеет.

"Я устала в отношениях, где я дома, как в тюрьме. Я забила болт на свои цели и мечты во имя детей, чтобы у них был отец. Но я хороню себя этим заживо. Я знаю, чего я хочу. Я устала от всего. Я просто хочу, чтоб от меня все отстали", – пишет Алена.

Алена Лоран с мужем
Алена Лоран с мужем
Фото: instagram.com/alyona__loran/

Блогер попросила не беспокоить ее расспросами и назвала причину, по которой решила развестись.

"Я не хочу никого слышать. Просто пришло время…перемен. И если не сейчас, то потом я себя просто не смогу найти. Я хочу дополнить, что ничего не произошло. Произошла точка кипения. Где два разных человека, как я считаю, больше не могут быть одним. Потому что у нас разные цели, разные мечты. И я могла бы подчиниться чужим, но это ведь путь к разрушению", – пишет Алена.

Скриншот: https://www.instagram.com/alyona__loran

Напомним, Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым.

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