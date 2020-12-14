Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Близкий друг Заворотнюк заявил, что семья остановила развитие болезни: "Можем говорить о Насте, как о живом человеке"

Сегодня, 17:18

Родные актрисы смогли достичь весомых результатов в ее лечении

Друг и сосед Анастасии Заворотнюк, о состоянии которой ранее рассказала ее дочь, актер Вячеслав Манучаров сообщил радостные новости о лечении онкобольной актрисы. По словам артиста, близким Анастасии Заворотнюк удалось остановить развитие болезни и это главная победа.

Об этом Вячеслав рассказал в программе "Ты не поверишь" на НТВ. В последнее время нередко появляются новости и различные слухи о состоянии звезды ситкома "Моя прекрасная няня", но сама семья Анастасии практически не дает комментариев. Сам же актер постоянно находится на связи с Анастасией Заворотнюк, поэтому знает о происходящем из первых уст.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Для нас, для друзей сегодня главное не как она – а то, что она жива. Знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка – сделали так, что остановили эту болезнь. Сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам – к победе, к победе", – рассказал актер.

Напомним, что в прошлом году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Семья актрисы не сразу сделала публичное заявление о состоянии актрисы и только через год в СМИ появилась информация о диагнозе знаменитости.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк показала свою новую квартиру в Москве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сальма Хайек поделилась архивным фото с красной дорожки: актриса тогда и сейчас (фото) Ребел Уилсон о красавчике-бойфренде: «Мы начали встречаться еще до моего похудения» (фото) Актриса Елена Борозенец: "Мы с мужем называем нашу дочку "женщина"
актриса Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Роскошная Глюкоза смутила позой в крохотном купальнике
Роскошная Глюкоза смутила позой в крохотном купальнике
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко

Популярные статьи

Сегодня, 17:21Food

Как приготовить имбирные пряники на Новый год и Рождество

Сегодня, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а ноль идей. Мы подобрали классные варианты с фото

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

Вчера, 15:22Food

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Вчера, 12:58Fun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Ани Лорак и Макс Барских получили российские "Золотые граммофоны" (фото)

Вчера, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Вчера, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабряFood

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Зараженный вирусом Кошевой обескуражил изменениями во внешности
Зараженный вирусом Кошевой обескуражил изменениями во внешности
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять