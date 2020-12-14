Близкий друг Заворотнюк заявил, что семья остановила развитие болезни: "Можем говорить о Насте, как о живом человеке"

Родные актрисы смогли достичь весомых результатов в ее лечении

Друг и сосед Анастасии Заворотнюк, о состоянии которой ранее рассказала ее дочь, актер Вячеслав Манучаров сообщил радостные новости о лечении онкобольной актрисы. По словам артиста, близким Анастасии Заворотнюк удалось остановить развитие болезни и это главная победа.

Об этом Вячеслав рассказал в программе "Ты не поверишь" на НТВ. В последнее время нередко появляются новости и различные слухи о состоянии звезды ситкома "Моя прекрасная няня", но сама семья Анастасии практически не дает комментариев. Сам же актер постоянно находится на связи с Анастасией Заворотнюк, поэтому знает о происходящем из первых уст.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Для нас, для друзей сегодня главное не как она – а то, что она жива. Знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка – сделали так, что остановили эту болезнь. Сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам – к победе, к победе", – рассказал актер.

Напомним, что в прошлом году у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Семья актрисы не сразу сделала публичное заявление о состоянии актрисы и только через год в СМИ появилась информация о диагнозе знаменитости.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк показала свою новую квартиру в Москве.

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