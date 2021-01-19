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Близкие Юлии Началовой отреагировали на слухи о рождении второго ребенка

Сегодня, 21:22

Подруга и концертный директор певицы прокомментировали слухи

19 января появилась информация, что у певицы Юлии Началовой после смерти родился ребенок. Сообщалось, что суррогатная мать выносила ребенка. Близкие артистки прокомментировали слухи. Сообщает РЕН-ТВ.

Близкая подруга Юлии продюсер Олеся Сазыкина опровергла слухи. Она не понимает, почему вдруг об этом стали говорить. Все происходящее подруга Началовой назвала бредом.

"Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь", – сказала Сазыкина.

Юлия Началова
Юлия Началова
Фото: instagram.com/julianachalova

Также Олеся отметила, что очень жалко родителей, которым приходится все это видеть.

Концертный директор Началовой Оксана Мостовлюк тоже сказала, что не стоит верить слухам.

"Это такая ерунда. Даже близко нет, это какой воспаленный ум надо иметь людям, чтобы такое придумать", – заявила Оксана.

Ранее мы рассказывали, что в Сети появилась последняя песня певицы.

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