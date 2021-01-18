Билык и звезда "Х-фактора" Иващенко выступили на приеме у Лукашенко в Беларуси

Прием Александр Лукашенко устраивал по случаю празднования старого Нового года

Украинская певица Ирины Билык и 19-летняя звезда "Х-фактора" Элина Иващенко выступили перед нелегитимным президентом Беларуси Александром Лукашенко на приеме, устроенном по случаю празднования старого Нового года. Об этом сообщается на Facebook-странице организации "Фонд культурной солидарности Беларуси".

Фото: facebook.com/bcsfbel

Кроме них на концерте выступали и российские певцы Стас Михайлов и Валерий Сюткин, певица Зара и Валерий Скоражонок из ансамбля "Песняры". Концерт прошел еще 15 января, но об этом стало известно только сейчас.

Ирина Билык и Элина Иващенко Фото: instagram.com/bilyk_iryna, пресс-служба

"Фото и видео с мероприятия попали в интернет, хотя артисты их удаляют и отключают возможность комментировать в социальных сетях", – говорится на странице "Фонда культурной солидарности Беларуси".

Фото: facebook.com/bcsfbel

Отметим, что в Беларуси до сих пор продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко. Протесты начались еще в августе прошлого года. Тысячи белорусов вышли на улицы, выступая против результатов президентских выборов, которые многие считают сфальсифицированными. Из мирных акций они переросли в кровавые стычки с сотрудниками ОМОНа.

Мы также сообщали, как знаменитости отреагировали на протесты в Беларуси.

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