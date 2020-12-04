Билли Айлиш отменила мировой тур из-за пандемии коронавируса. Фанаты начали жестко хейтить ее
Артистка возвращает деньги за билеты
2020-й, прекрати! Билли Айлиш, которая недавно выпустила клип, отменила мировой тур в следующем году. А вина всему – пандемия коронавируса.
В своем Instagram певица запостила сообщение, в котором извинилась перед поклонниками и сообщила, что тура не будет.
"Привет, ребята. Как бы мне хотелось увидеть всех вас в туре в этом году. Передать не могу, как же я соскучилась по сцене и выступлениям. Мы продумали множество возможных сценариев проведения концертов, но ни один из них не подошел", – пишет Билли.
Певица также объявила, что все деньги за билеты будут возвращены покупателям. Также Айлиш призвала всех беречь себя, носить маски и пить много воды.
Поклонники артистки в шоке: кто-то просто рыдает и рассказывает об этом в соцсетях, а кто-то – льет негатив и проклинает певицу.
А все потому, что многие ее фанаты с большим трудом приобрели билеты на концерты: кто-то копил несколько месяцев, кто-то получил их в результате обмена, а другие – у перекупщиков.
"Я не смогу пройти через это дерьмо снова", "Я безумно зла. Прошла через ад, чтобы купить билеты. Я лучше оставлю их себе, потому что возврат совершается только первоначальному покупателю, а это проблема", – пишут фаны.
Ранее мы сообщали, что Билли Айлиш выпустит документалку о себе.
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