Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Беременная жена Джеджулы: "Я не планировала ребенка... просто не смогла убить"

Сегодня, 14:57

Юлия Леус также рассказала, за что шоумен ее ударил

В соцсетях продолжают обсуждать скандал вокруг шоумена Андрея Джеджулы и его беременной супруги Юлии Леус. Недавно их конфликт даже прокомментировала Санта Димопулос.

После того, как Леус попала в больницу с угрозой выкидыша, ее буквально засыпали вопросами о том, что на самом деле произошло между ней и Джеджулой.

В Instastories Юля назвала причину, по которой, как она утверждает, Андрей Джеджула ее ударил.

"Я разбила стакан и вазу! Он потом мою вазу тоже разбил, и на все это стекло я и полетела", – рассказала фолловерам Леус.

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

Читайте также:
Зои Кравиц и Карл Глусман разводятся спустя 18 месяцев в браке

Будущая мама также шокировала признанием, что не хотела заводить общего ребенка с Джеджулой, но не смогла прервать беременность.

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

"Я не планировала ребенка с этим человеком, просто не смогла убить...", – написала Юля.

45-летний Андрей Джеджула все обвинения жены опровергает. Он также объяснил поведение супруги ревностью. В частности, к певице Насте Каменских, фото с которой он опубликовал недавно в Instagram.

Андрей Джеджула и NK
Фото: instagram.com/djedjula

Недавно мы также писали, что жена Джеджулы жалеет, что не рассталась с ним раньше.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Андрей Джеджула отреагировал на обвинения беременной жены всего одной картинкой "Сидишь и ревешь": беременная жена Джеджулы находится в больнице и собирается с ним разводиться Беременная жена Андрея Джеджулы может потерять ребенка. Она во всем винит мужа
скандал Андрей Джеджула
Реклама

Новости партнеров

“Холостячка“ Мишина показала обручальное кольцо с алмазом
“Холостячка“ Мишина показала обручальное кольцо с алмазом
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Сын Бари Алибасова уверен, что отца столкнули с лестницы
Сын Бари Алибасова уверен, что отца столкнули с лестницы

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Fun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

Сегодня, 12:05Афиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

Вчера, 15:35Афиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

Вчера, 13:57Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:10Food

Рождественский сочельник: готовим оригинальные постные угощения

Вчера, 05:41Психология

Гороскоп на сегодня 2 января: Стрельцы почувствуют себя счастливчиками, а Козерогам нужно переключить внимание на себя

1 январяПсихология

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

1 январяАфиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество: выбор редакции

1 январяШоу-бизнес

С семьей под Киевом: София Ротару встретила новый год в кругу близких (фото)

1 январяFood

Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты

1 январяWellness

Как избавиться от похмелья после Нового года: советы, которые работают

1 январяEvents

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

31 декабря 2020Events

Новый год-2021: красивые открытки, картинки и поздравления

31 декабря 2020Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых дома

Новости партнеров

Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Виктория Бекхэм показала пальто, которое будет актуально всегда
Виктория Бекхэм показала пальто, которое будет актуально всегда
Несподівано: продукти, які блокують COVІD-19
Несподівано: продукти, які блокують COVІD-19
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Украинская блогерша рассказала о работе в эскорте
Украинская блогерша рассказала о работе в эскорте
Оформляем соответственно: топ 5 закусок к новогоднему столу
Оформляем соответственно: топ 5 закусок к новогоднему столу
Защита от вирусов: как укрепить иммунитет ребенку
Защита от вирусов: как укрепить иммунитет ребенку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять