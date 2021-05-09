Беременная Меган Маркл выступила с речью: она говорила о вакцинации, женщинах и своей дочери – видео

Супруга принца Гарри не смогла присутствовать на благотворительном концерте, потому записала видеообращение

Фото: Скриншот из YouTube

На днях в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный концерт Vax Live компании, которую возглавляют принц Гарри и Меган Маркл. Тогда внук британской королевы выступил перед публикой с речью, в то время как его беременная супруга не участвовала в мероприятии.

Накануне в YouTube-канале Global Citizen был опубликован весь концерт, и оказалось, что Меган тоже выступила на нем – она записала видеообращение.

Супруга принца Гарри выступила за равный доступ к вакцине против COVID-19 для безопасности всех людей во всем мире, включая ее детей.

"Женщины, и особенно цветные, потеряли целое поколение экономических выгод. С начала пандемии почти 5,5 миллионов женщин потеряли работу в США, и ожидается, что еще 47 миллионов женщин во всем мире скатятся в крайнюю нищету", – сказала Меган.

Герцогиня добавила, что они с мужем очень рады, что скоро у них появится дочь. "Когда мы думаем о ней, мы думаем обо всех молодых женщинах и девушках по всему миру, которые должны получить возможность и поддержку, чтобы вести нас вперед", – заявила Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри возглавили кампанию шоу Vax Live, цель которого заключалась в увеличении пожертвований и передаче доз вакцины приоритетным группам населения по всему миру.

Напомним, что ранее австралийская ведущая в прямом эфире высмеяла Меган Маркл – все из-за ее новой книги.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться