Белла Хадид пришла на видеоконференцию с голой грудью
Подписчики оценили образ модели
Белла Хадид любит провокации и не упускает возможности опубликовать горячий пост, который быстро соберет много комментариев и лайков. В этот раз модель в Instagram поделилась смелым образом для zoom-конференции американского Vogue.
Для конференции Белла выбрала белую рубашку с черным принтом и жакет, но не забыла добавить немного перчинки – модель решила не надевать белья.
Модель опубликовала целую серию фото разной степени откровенности, демонстрируя образ.
Конечно же подписчики модели оценили пост и не пожалели комплиментов.
Ранее мы собрали самые сексуальные фото Беллы Хадид.
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