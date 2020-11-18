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Белла Хадид пришла на видеоконференцию с голой грудью

Вчера, 11:05

Подписчики оценили образ модели

Белла Хадид любит провокации и не упускает возможности опубликовать горячий пост, который быстро соберет много комментариев и лайков. В этот раз модель в Instagram поделилась смелым образом для zoom-конференции американского Vogue.

Для конференции Белла выбрала белую рубашку с черным принтом и жакет, но не забыла добавить немного перчинки – модель решила не надевать белья.

Модель опубликовала целую серию фото разной степени откровенности, демонстрируя образ.

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

Конечно же подписчики модели оценили пост и не пожалели комплиментов.

Ранее мы собрали самые сексуальные фото Беллы Хадид.

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