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Беларусь потребовала от России выдать Анжелику Агурбаш. Певица обратилась к Путину

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 08:41
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Певица Анжелика Агурбаш поддерживала протестующих в Беларуси. Из-за этого Генпрокуратура РБ возбудила против нее два дела
Белорусская певица Анжелика Агурбаш обратилась за помощью к Путину
Белорусская певица Анжелика Агурбаш обратилась за помощью к Путину / Фото: YouTube

В Беларуси разыскивают певицу и заслуженную артистку Анжелику Агурбаш. Генпрокуратура подозревает ее в разжигании вражды, с начала прошлогодних протестов, и оскорблении президента Лукашенко и возбудила против Агурбаш два соответствующих уголовных дела.

Сообщается, что в августа 2020 года Анжелика Агурбаш размещала в соцсетях и в YouTube сведения, направленные на возбуждение вражды и розни в отношении силовиков и представителей власти.

Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений, – говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.


В Беларуси Анжелику Агурбаш заочно арестовали и запросили у России выдачу певицы.



Что ответила Агурбаш

Накануне Анжелика Агурбаш опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала, что ее объявили в розыск и требуют экстрадиции.

В стране сегодня царит полный беспредел и беззаконие со стороны всех правоохранительных и судебных органов. Лукашенко в прямом смысле захватил страну людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, – сказала Агурбаш в своем обращении.

Певица обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину.

"Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьезная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов", — цитирует обращение Агурбаш к Путину News.ru.

Анжелика Агурбаш с 1990-го по 1995 год пела в белорусском коллективе "Верасы". После начала строить сольную карьеру. В 2006 году Агурбаш присвоили звание заслуженной артистки Республики Беларусь.

Напомним, что ранее Злата Огневич запела на польском в поддержку всех женщин мира.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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