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Баста выступил в Одессе после протестов на концерте в Киеве: как это было (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
28 июня, 12:57
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Популярный российский рэпер выступил в известном одесском клубе Ibiza Beach Club. Накануне артист отыграл два концерта в Киеве. На мосту возле клуба развернули баннер с надписью "Баста – русня"
Баста отыграл концерт в Одессе
Баста отыграл концерт в Одессе / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Первый концерт Басты в Киеве состоялся 25 июня. Второй – на следующий день, 26 июня. Оба раза возле клуба, где выступал артист, собирались активисты с плакатами с надписями "Баста – русня" и "Баста – путинская шестерка". Отметим, что ранее рэпер посещал оккупированный Крым.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, которое было записано на концерте в Одессе вчера, 27 июня.

"Одесса, спасибо", – подписал публикацию Василий Вакуленко (настоящее имя Басты).

В комментариях к посту многие благодарят рэпера за концерт и интересуются, будет ли артист выступать в Харькове:

  • Очень ждем вас в Харькове!
  • Спасибо большое за топовый концерт! Хоть был не рядом со сценой, но атмосфера была потрясающая!
  • Это было круто!
  • Привет, а в Харькове вы не планируете выступать?
  • Красавчик! Кто бы тебе палки в колеса ни ставил, ты затащил! Лучший!
Скриншот: Instagram

Многие поклонники Басты также поделились видео с концерта в Instagram:

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила российскому рэперу Басте въезд на территорию страны из-за неоднократного посещения им оккупированного Крыма.

В сентябре 2020-го запрет был аннулирован по истечении срока действия. 23 июня этого года в СБУ заявили, что направили в Минкульт запрос на внесение Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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